Листопад, 26 в 13:52

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 27 листопада Київ має вийти на планові графіки відключень електроенергії.

– Ситуація складна. Не таємниця, що зруйнована критична система міста Києва. Ми робимо все, щоб її відновити. На сьогоднішній ранок майже всі будинки міста Києва з теплопостачанням – це 95%, найближчим часом буде 100%. Наразі 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання, – розповів Кличко в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що якщо завтра вийде повернутись до планових графіків відключень, киян будуть чітко орієнтувати по часу, щоб вони знали, коли зможуть користуватись електрикою.

Кличко додав, що вода сьогодні вже є по усьому місту і подякував більш ніж 3 тис. співробітників наших комунальних служб за те, що вони цілодобово працювали для відновлення пошкодженої росіянами інфраструктури.

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– Велика подяка їм за їхню роботу. Вони зробили, можна сказати, неможливе, – резюмував мер.

Фото: Віталій Кличко