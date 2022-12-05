Як вимикатимуть світло на Закарпатті: графік погодинних відключень на 5 грудня
У Закарпатській області діє погодинний графік відключення світла.
Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.
Графік відключення електроенергії на Закарпатті 5 грудня 2022 року – дивіться далі в матеріалі.
Відключення електроенергії на Закарпатті
Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.
Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у випадку недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.
Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 5 грудня 2022 можна переглянути нижче або за посиланням
Перелік населених пунктів в рамках кожної черги доступний за посиланням.