Грудень, 06 в 8:14

У вівторок, 6 грудня, у Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії, які запровадили напередодні через чергову масовану атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.

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Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

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Графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.