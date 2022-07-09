Липень, 09 в 12:39

У Верховній Раді планують вже до кінця 2022 року ухвалити закони, необхідні для початку переговорів про вступ України до складу Європейського Союзу.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю перший заступник спікера ВР Олександр Корнієнко. Йдеться про сім блоків завдань, які потрібно виконати нашій державі для просування на шляху євроінтеграції.

– Думаю, що це все буде до нового року. Ми плануємо сімома питаннями – умовами кандидатства зайнятися щільно в найближчі кілька місяців, щоб до нового року з боку Ради все вирішити, – наголосив Корнієнко.

Він пояснив, що нардепи спочатку повинні проаналізувати рекомендації Єврокомісії та визначити, що саме повинен ухвалити парламент. Корнієнко назвав це “програмою-мінімумом”.

Зараз дивляться

– Програма мінімум – розібратися з сімома пунктами Єврокомісії щодо кандидатства.., виокремити з них те, що повинна зробити Рада… Там є, наприклад, закон (ухвалення закону, – Ред.) Про медіа, там є питання регулювання інтересів національних меншин, там же і питання Конституційного Суду України, і по FATF – щодо відмивання грошей, де дуже багато проблем. Ми зараз все це аналізуємо, накопичуємо, і тільки-но буде зрозумілий таймер, одразу ж будемо розпочинати (підготовку та ухвалення законопроєктів, – Ред.), – зазначив Корнієнко.

Як відомо, 23 червня в Брюсселі 27 країн-членів Євросоюзу підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас в Єврокомісії пояснили, що для початку переговорів про членство наша держава ще повинна виконати “домашнє завдання”. Загалом було виділено сім блоків питань, зокрема в сфері боротьби з корупцією (як-от призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ) та судовій сфері.

1 липня у Верховній Раді була підписана спільна заява на знак єдності усіх гілок влади на шляху до членства в Євросоюзі. У підписанні взяв участь президент Володимир Зеленський.

Згідно з прогнозом віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україні знадобиться менш ніж п’ять років, щоб стати повноцінним членом ЄС.