Видніються вибухи від ракетних ударів по Україні: відео з літака над Молдовою

Грудень, 16 в 12:44

З літаків, що пролітають над небом Молдови, можна побачити вибухи від ракетних ударів по території України.

На відео від ефірної журналістки Фактів ICTV видніються вибухи від ракетних ударів ворога по Україні. На відео можна побачити чотири густі стовпи диму, що підіймаються над хмарами.

Переглянути відео ви можете нижче.

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Станом на 11:00 16 грудня 2022 року окупанти випустили по території України 60 ракет. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ворог запускав ракети з літаків Ту-97 (ракети Х-555 та Х-101), ще відомо про пуск Калібрів із Чорного моря.

За словами Ігната, українська протиповітряна оборона спрацювала непогано, проте наразі точна кількість збитих ворожих ракет невідома.