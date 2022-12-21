Грудень, 21 в 18:54

У ЗСУ підтвердили вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі Кадіївки Луганської області.

Як зазначається у вечірньому зведенні Генштабу станом на 21 грудня, детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин.

Українські сили оборони завдали вогневого ураження по окупантах, що скупчилися на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області.

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— Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що у Новобогданівці Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь.

А на Херсонщині у Новотроїцькому російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Хворі місцеві жителі були примусово “виписані”.

Окрім цього окупанти посилили у населеному пункті контррозвідувальні заходи, що свідчить про значні втрати ворога.

Українська авіація протягом доби завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу Форпост, який коштує близько $6 млн.