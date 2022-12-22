В Україні презентували портал про реформу містобудування

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало портал про реформу містобудування.

Про це повідомили у відомстві на офіційній сторінці у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, на порталі можна ознайомитися з концепцією законопроєкту №5655, його основними положеннями, переглянути відео обговорень проєкту, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання.

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– Законопроєкт №5655 пропонує максимальну відкритість та прозорість в будівельній сфері. Ми дотримуємось таких же принципів та щодо імплементації цієї реформи. Саме тому презентуємо портал, де є вся необхідна інформація про реформу і є можливість отримати зворотний звʼязок. Разом з тим ми продовжуємо системну роботу з представниками експертної громадськості та міжнародними партнерами для імплементації реформи, – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, міністерство зацікавлено в тому, щоб реформа не була кабінетною, адже пропоновані зміни докорінно змінять будівельну сферу, а отже вплинуть на кожного громадянина.

Нагадаємо, раніше в грудні Верховна Рада підтримала законопроєкт №5655, який запускає комплексну реформу містобудування.

Зокрема, він передбачає максимальну цифровізацію документів та процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії.