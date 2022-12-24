Грудень, 24 в 19:33

Українські енергетики поступово відновлюють стабільне постачання електроенергії у будинках населення, але енергосистему все ще доводиться балансувати після ракетних обстрілів Росії.

Тому у деяких регіонах, як, наприклад, Києві та Київській області, тривають екстрені відключення світла, коли ж у частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

Водночас стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії діють у більшості областей України, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Миколаївської та Чернівецької областей.

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Де та коли не буде світла 25 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Обленерго Харківської області дотримується графіків стабілізаційних вимкнень.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Водночас обленерго Харківщини дозволяє налаштувати повідомлення про відключення за номером телефоном та особовим рахунком, про що детальніше можна ознайомитись за цим посиланням.

Одеська область

Після нещодавніх атак Росії по енергосистемі регіону, компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки на території області.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Світло є . Періоди, коли гарантується наявність світла. Це білий колір на графіку;

. Періоди, коли гарантується наявність світла. Це Світла немає . Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку ;

. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. ; Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Львівська область

Львівобленерго продовжує дотримуватись запроваджених раніше графіків.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго теж запровадила стабілізаційні вимкнення світла.

Дізнатись свою чергу в рамках графіків знеструмлень можна за посиланням.

Співставити свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Дніпропетровська область

Енергокомпанія ДТЕК Дніпровські електромережі дотримується графіків, запроваджених 21 грудня.

Графіки враховують складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Чернігівська область

У Чернігівському регіоні обленерго дотримується планових вимкнень світла у форматі “три через шість”.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла.

Через нестачу потужностей в регіоні запроваджені обмеження, які, якщо дозволить ситуація, дозволять поширити вимкнення світла на одну чергу, повідомили в обленерго.

Ознайомитися з графіками в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Волинська область

Обленерго Волинської області оновило графіки на 25 грудня.

Для того, щоб ознайомитись з часом вимкнення світла в регіоні необхідно перейти за цим посиланням та обрати район електромереж, в якому мешкає споживач.

Відкриється файл, в якому буде вказано час відключення електроенергії за конкретними адресами.

В обленерго попереджають, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин.

Тернопільська область

Тернопільобленерго на 25 грудня дотримується останнього дня в рамках графіку, що був встановлений 19 грудня.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

З 26 грудня графіки планових вимкнень світла будуть змінені.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго надали дані щодо стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області на 25 грудня.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 25 грудня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на “Графіки погодинних відключень (ГПВ)”. Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Черкаська область

Черкасиобленерго повідомило, що в регіоні продовжують діяти зелені графіки погодинних знеструмлень у порядку чотири години зі світлом, дві – без світла.

Для зручності споживачів Черкащини обленерго розробило онлайн-форму, за якою можна легко та швидко дізнатися графік відключення енергії за адресою споживача.

Для того, аби скористатись онлайн-формою, необхідно зайти в розділ Графіки погодинних відключень за цим посиланням та вказати адресу споживача.

Після внесення адреси сайт згенерує графіки погодинних відключень, які застосовано саме за адресою абонента.

Водночас в Уманському районі частково продовжують діяти жовті графіки погодинних відключень, оскільки цей район заживлений від іншого джерела генерації. Жовті графіки передбачають порядок вимкнення світла – три години зі світлом та тригодинне знеструмлення. Детальніше щодо територіальних громад, яких стосується жовтий графік відключення світла, можна дізнатись за цим посиланням.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина дотримується розкладу планових вимкнень світла, що був запроваджений Чернівціобленерго.

Споживачі розподілені по 18 групах. Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Запорізька, Закарпатська Івано-Франківська, Рівненська та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 25 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Запоріжжяобленерго, Закарпаттяобленерго, Прикарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.