Грудень, 28 в 19:51

Під час воєнного стану чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) не можуть перетинати кордон. Ці обмеження розповсюджуються майже на всіх чоловіків. Втім, правило має свої винятки.

Чи можуть чоловіки з інвалідністю перетинати кордон у 2023 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перетин кордону для осіб з інвалідністю 2023

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що в Україні немає законів, які б забороняли виїзд чоловіків, навіть під час воєнного стану.

Зараз дивляться

– На сьогодні конкретної заборони на виїзд чоловіків за кордон немає. Так, у статті 33 Конституції України зазначено, що під час дії воєнного стану може бути обмежений виїзд чоловіків, однак ці обмеження встановлюються законом. А такого закону в Україні наразі немає, – каже юрист.

Відповідно, певні обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон існують.

Втім, адвокатка, юристка Ario Law Firm Надія Грищенко зазначає, що Згідно з пунктом 21 Правил перетинання державного кордону громадянами України, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю.

Тому чоловіки, що мають інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, можуть вільно перетинати кордон.

Проте тут є нюанс – свою інвалідність потрібно підтвердити відповідними документами.

– Що стосується чоловіка з інвалідністю, то він повинен бути знятий з військового обліку. Тобто на кордоні будуть вимагати документи, які підтверджують інвалідність, та документи, що підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з військкомату, відмітка у військовому квитку тощо, – каже юрист.

За словами Кравця, навіть наявність відповідних документів не дає чоловікам з інвалідністю 100% шанси на виїзд за кордон.

– Рішення про те, чи дозволять чоловіку з інвалідністю перетнути кордон, приймається в пункті пропуску прикордонниками, які мають вивчити всі документи особи та з’ясувати усі обставини. Тому прикордонники можуть не пропустити чоловіка за певних причин, навіть, якщо він має усі документи, – каже Кравець.

Які документи знадобляться для перетину кордону 2023

Надія Грищенко зазначає, що це мають бути документи, які підтверджують певну групу інвалідності чоловіка:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

– Додатково зверну увагу, що нещодавно довідку МСЕК як підставу для підтвердження інвалідності для виїзду інваліда скасували. Тому, необхідно оформити саме ті документи, які передбачені вищезазначеним пунктом, – зазначає Грищенко.

Раніше у цьому переліку документів також була довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о). Однак документ був виключений. Так, 28 жовтня Кабінет міністрів України прийняв постанову №1212, якою вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Відповідно до цих змін, довідка №157-1/о не надає можливість перетинати кордон.

Також не варто забувати про документи, які б підтвердили зняття чоловіка з військового обліку.