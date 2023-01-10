Січень, 10 в 9:50

Погода у січні 2023 року буде характерною для другого місяця зими. І температура повітря, і кількість опадів – близькі до норми, прогнозують в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, середня місячна температура очікується у діапазоні від 0 до -5 градусів морозу.

У Криму +1, +2 – це на 1-1,5 градуса вище за норму, у східних та північно-східних областях – близько до норми.

Зараз дивляться

Щодо опадів, тут теж без аномалій – очікується 28-62 мм, в гірських районах Закарпаття та Криму – до 77-79 мм, що в межах норми (80-120%).

Згідно з багаторічними спостереженнями, середня температура у січні становить 0…-6, в Криму – від -1 до +4.

Водночас абсолютний мінімум температури у діапазоні -23…-37 градусів фіксувався метеорологами в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей, в Карпатах – до -38…-39,9 морозу, у Черкаській та Луганській – до -40…-41,9, на узбережжі Криму – місцями -13…-22 градусів морозу.

Були в історії України і роки, коли у січні фіксували +10…+18 градусів, у Криму – до +21, у Чернігівській, Сумській областях та на високогір’ї Карпат – місцями +8, +9.

Нормою опадів у січні вважається 26-55 мм, на Закарпатті – до 89 мм, на високогір’ї Карпат та Криму – до 125 мм.