Січень, 12 в 10:14

Контррозвідка СБУ на Черкащині викрила чоловіка, якого на початку війни завербувала російська ФСБ для стеження за переміщенням Сил оборони України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадником виявився працівник медичної установи.

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За вказівками агентів ФСБ чоловік їздив територією регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів українських військ. Росіян насамперед цікавили позиції систем протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів Сухопутних військ ЗСУ.

Зловмисник також передавав окупантам координати українських блокпостів і адміністративних будівель правоохоронних органів у Черкасах.

Зрадник передавав своїм російським кураторам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичних підприємств. Цю інформацію ворог використовував для підготовки серії ракетних ударів по регіону.

На Черкащині затримали зрадника, який передавав росіянам позиції української ППО / 4 фотографии

СБУ затримала зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти. Чоловік передавав розвіддані через анонімний Telegram-канал у вигляді позначок на електронних картах і фотоматеріалів.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон і планшет із доказами листування з ФСБ.

Наразі слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіка тримають під вартою, без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російського агента на Львівщині, який наводив ракети на стратегічні підприємства України. Посібником окупантів виявився інженер одного з державних підприємств зі Сходу України.