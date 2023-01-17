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Народження дитини є важливою та хвилюючою подією. А допомога по вагітності та пологах – суттєва фінансова підтримка для майбутньої матері. Отже, актуальною є інформація, якими будуть декретні виплати 2022 року в Україні.

Як відомо, з 1 грудня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні зріс до 6 700 грн. Такою ж мінімальна зарплата залишатиметься увесь 2023 рік.

Цей показник безпосередньо впливає на розрахунок максимального та мінімального розмірів декретних виплат, а отже, і на суму допомоги по вагітності та пологах.

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Крім того, під час розрахунку декретних варто враховувати страховий стаж (за останні 12 місяців), розмір зарплати та кількість днів відпустки, що надається у зв’язку з вагітністю та пологами.

Факти ICTV поспілкувалися зі старшою бухгалтеркою з нарахування заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Іриною Червінською та з’ясували, якими будуть декретні виплати в Україні в 2023 році та як їх правильно розрахувати.

Декретні виплати: коли призначаються і на який термін

Оплачувану відпустку по вагітності та пологах зазвичай ще називають декретною відпусткою.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є листок непрацездатності, відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку. Він зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах у 2023 році може тривати:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей – додатково надається 14 календарних днів відпустки;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Враховуються також святкові та неробочі дні, щорічна відпустка тощо.

Допомога по вагітності та пологах виплачується працюючим жінкам у розмірі 100% середньої зарплати (доходу), незалежно від страхового стажу, за рахунок коштів Пенсійного фонду України (ч. 1 ст. 26 закону Про загальнообов’язкове державне соцстрахування).

– Розрахунок відпустки по вагітності та пологах оплачується в розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від того, який страховий стаж є в людини: чи вона пропрацювала рік, чи два, чи десять, – пояснила Ірина Червінська.

Однак якщо у жінки протягом останніх 12 місяців перед декретом страховий стаж становить менш ніж 6 місяців, при розрахунку враховується фактично відпрацьований період за ці 12 місяців.

Декретні такій жінці розраховуються, виходячи з нарахованої зарплати (доходу) за цей період, з якої сплачено ЄСВ. При розрахунку береться до уваги мінімальний розмір зарплати, про що буде детальніше сказано нижче.

Виплата здійснюється одразу за весь період декретної відпустки за рахунок коштів ПФУ, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Як визначити розрахунковий період, за який сплачуються декретні

Згідно зі ст. 25-28 постанови Кабміну № 1266, розрахунковий період визначається так:

• У загальному випадку розрахунковий період для обчислення середньої зарплати становить повні 12 календарних місяців перебування на роботі (з першого по перше число) перед місяцем виходу у декрет. Враховуються всі календарні дні, навіть святкові (тобто 365 чи 366 днів року).

Наприклад, якщо в жінки лікарняний починається з 1 лютого 2022 року, то потрібно врахувати період із 1 лютого 2021-го до 31 січня 2022 року. Якщо лікарняний починається 12 лютого 2022 року, то розрахунок також здійснюватиметься за період 1 лютого 2021 року – 31 січня 2022 року (оскільки враховуються повні місяці).

• Однак якщо перед місяцем початку декрету в жінки не було 12 повних календарних місяців роботи, то за розрахунковий період потрібно брати фактичну кількість повних місяців. Тобто тих, які співробітниця відпрацювала з першого до першого числа (згідно з п. 26 постанови Кабміну № 1266).

Наприклад, якщо жінка прийнята на роботу 20 листопада 2021 року, а у декретну відпустку йде 2 червня 2022 року, то розрахунковим періодом буде 1 грудня 2021 – 31 травня 2022 років.

• Якщо в жінки немає відпрацьованих повних місяців, тоді до уваги беруться дні (фактично відпрацьований час перед початком декрету).

• Якщо в розрахунковий період жінка не відпрацювала жодного дня або ж прийшла на роботу і в цей же день принесла лікарняний лист, то їй декретну відпустку розраховують із окладу (чи мінімальної зарплати, якщо в неї немає шести місяців страхового стражу за останні 12 місяців). Середня заробітна плата для розрахунку декретних визначатиметься шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Розмір допомоги та обмеження при розрахунку

Законодавчо закріплено мінімальний та максимальний розмір декретних виплат. Вони безпосередньо залежать від розміру мінімальної зарплати, яка з 1 грудня підвищилася до 6 700 грн.

Так, сума декретних із розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Максимальна база нарахування ЄСВ – це 15 розмірів мінімальної зарплати (тобто з 1 грудня 6 700 × 15 = 100 500 грн на місяць).

Крім того, сума декретних не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати: 6 700 / 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів) = 220,10 грн.

Розмір мінімальної зарплати впливає і на суму декретних виплат, якщо страховий стаж вагітної жінки за останні 12 місяців менший, ніж 6 місяців.

У такому разі декретні виплати з розрахунку на місяць не повинні перевищувати двократного розміру мінімальної зарплати.

Стандартний алгоритм розрахунку декретних виплат

Формула розрахунку декретних виплат має такий вигляд: середньоденна зарплата (середня зарплата жінки за один календарний день) × кількість днів відпустки.

Середньоденна зарплата визначається так: загальний дохід (на який нараховується ЄСВ) за розрахунковий період (12 місяців, які передують відпустці) / 365 (366) календарних днів.

Приклад розрахунку: заробітна плата за 12 місяців (наприклад, 120 тис. грн) / 365 календарних днів року х 126 календарних днів відпустки = 41 428,8 грн (сума допомоги по вагітності та пологах).

Розмір середньоденної зарплати залежить від розрахункового періоду, а також виплат, нарахованих за місяці цього періоду.

Так, при розрахунку враховуються як оклад, так і премії, доплати, надбавки (на які нараховано ЄСВ).

Водночас при розрахунку середнього заробітку жінки не враховуються: лікарняні, відпустка за власний рахунок, відпустка по догляду за дитиною до трьох (шести) років.

Як розрахувати декретні виплати в 2023 році: приклади

1. Якщо жінка перед декретом відпрацювала повні 12 календарних місяців (і, наприклад, отримувала зарплату 11 тис. грн):

(11 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 126 календарних днів відпустки = 45 567,12 грн (сума декретних виплат).

2. Якщо пологи відбулись з ускладненнями або в жінки народилося двоє та більше дітей, то сума декретних складе:

(11 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 140 календарних днів відпустки = 50 630,14 грн.

3. Якщо декретні отримує жінка-чорнобилець:

(11 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 180 календарних днів відпустки = 65 095,89 грн.

4. Якщо жінка протягом останніх 12 місяців має страховий стаж менше 6 місяців, її середньоденний заробіток не повинен перевищувати розміру двократної мінімальної зарплати (в розрахунку на день), встановленої законом у місяці подачі листка непрацездатності.

Наприклад, працівниця була прийнята на роботу 15 липня 2021 року, а у декретну відпустку йде 12 січня 2022 року. Розрахунковим періодом буде 1 серпня 2021 року – 31 грудня 2021 року (тобто п’ять місяців). Дохід жінки в місяць умовно складав 10 000 грн. За п’ять місяців – це 50 000 грн. Ані відпусток без збереження зарплати, ні лікарняних жінка не мала.

Середньоденна сума заробітку жінки складе: 50 000 (нарахована зарплата за 5 місяців) / кількість днів за 5 місяців (31+30+31+30+31) = 326,8 грн.

З 1 грудня мінімальна зарплата складає 6 700 грн. Визначаємо середньоденну мінімальну зарплату. Для цього мінімальну зарплату ділимо на 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів у році): 6 700 / 30,44 = 220,10 грн.

Двократний розмір мінімальної зарплати в розрахунку на день складе: 220,10 × 2 = 440,21 грн.

Після цього порівнюємо середньоденну суму заробітку жінки та двократний розмір мінімальної зарплати: 326,8 грн < 440,21 грн.

Оскільки середньоденна зарплата жінки (326,8 грн) не перевищує показник двократного розміру мінімальної зарплати, розрахунок декретних відбуватиметься так: 326,8 грн × 126 календарних днів = 41 176,8 грн (сума декретних виплат).

Якби середньоденна зарплата жінки перевищила двократний розмір мінімальної зарплати (440,21 грн), то при розрахунку декретних уже застосовувалася б сума 440,21 грн.

5. Якщо в розрахунковий період жінка не відпрацювала жодного дня або йде в декрет у перший же день роботи – середньоденну зарплату потрібно розраховувати, виходячи з окладу.

Наприклад, оклад складає 10 000 грн. У такому разі тарифну ставку (оклад) ділимо на середньомісячну кількість календарних днів (30,44): 10 000 / 30,44 = 328,5 грн (середньоденна зарплата).

Для розрахунку декретних множимо цей показник на кількість календарних днів декретної відпустки: 328,5 грн × 126 днів = 41 391 грн.

Варто зазначити, що декретні виплати не оподатковуються ПДФО (податком на доходи фізичних осіб), та з них не стягується військовий збір.

Чи має право на допомогу жінка, яка не працює?

Жінки, не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, також мають право на отримання декретної допомоги.

За даними Міністерства соціальної політики, йдеться про:

• військовослужбовиць (їм надається декретна допомога в розмірі 100% грошового забезпечення);

• жінок, які були звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи (передбачені декретні в розмірі 100% середньомісячного доходу);

• жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (передбачена допомога в розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю);

• аспіранток, докторанток, студенток тощо (будуть надані декретні в розмірі місячної стипендії);

• жінок, зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності (які не платять ЄСВ); для них передбачені декретні в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, з розрахунку на місяць;

• непрацюючих жінок.

Для непрацюючих жінок розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

У 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць складає 2 589 грн.

Тому розмір декретних для жінок, які не працюють, становить в місячному розмірі – 647 грн.

Допомога при народженні дитини

Як відомо, в Україні також виплачують допомогу при народженні дитини.

Її загальний розмір становить 41 280 грн. Одноразова виплата здійснюється в сумі 10 320 грн.

Решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн/місяць).