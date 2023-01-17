Січень, 17 в 17:52

Наприкінці грудня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив новий порядок військового обліку — Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У постанові було порушено питання щодо військовозобовʼязаних українців, які зараз перебувають за кордоном.

За словами юристів, вагомих змін у постанові немає. Проте українців дуже цікавлять нові правила та обовʼязки, що були покладені на дипломатичні представництва України за кордоном.

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Консульські установи мають інформувати призовників, проводити мобілізацію за кордоном та, за необхідності, сприяти поверненню чоловіків в Україну.

Тому Факти ICTV запитали у юриста, чи будуть повертати чоловіків призовного віку та як це може відбуватися.

Повернення чоловіків з-за кордону: чи можливо це

За словами адвоката, юриста Ario Law Firm Антона Діденка, після того, як особа потрапляє під юрисдикцію іншої держави (тобто проживає там), вона автоматично перебуває у правовому полі цієї країни.

– Тобто питання можливості повернення чи відмови у поверненні вирішуватимуть органи такої держави згідно з її законодавством, – зазначає юрист.

Експерт додає, що органи влади України чи її консульські установи не зможуть жодним чином автоматично повертати чоловіків з-за кордону, і тим більше навряд чи зможуть це робити масово.

Діденко наголошує, якщо чоловік виїхав на законних підставах за кордон, то його не зможуть примусово повернути в Україну за бажанням Центру комплектування.

Інше питання стосується українців, які незаконно виїхали за кордон.