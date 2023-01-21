Льодовий затор на Десні під Броварами: сьогодні знову можливі вибухи

Січень, 21 в 14:50

На річці Десна поблизу Зазим’я Броварського району утворився льодовий затор, який спричинив підйом рівня води ще у двох селах – Пухівці та Рожнах.

За даними Київської ОВА, підтоплено близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.

Саме тому у ніч з 20 на 21 січня сапери вже здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим’я, щоб запобігти подальшому підтопленню прибережних зон. Вибухи могли чути в Деснянському на Оболонському районах столиці.

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Проте повністю це не вирішило проблему, і сьогодні роботи з підриву льоду можуть продовжити.

Мешканців Броварського району попереджають про звуки вибухів!

Фото: КОВА