Лютий, 15 в 15:03

На час воєнного стану державою було врегульовано питання щодо призначення і розміру виплат допомоги по безробіттю українцям. Окрім того, 21 квітня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Закону про безробіття в умовах війни.

Він спрощує отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Хто зможе отримувати фінансову допомогу по безробіттю у 2023 році та у якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як оформити допомогу по безробіттю 2023

Для цього необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості.

Заяву на призначення статусу безробітного можна подати до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості:

особисто, під час безпосереднього відвідування;

в електронній формі за допомогою порталу або застосунку Дія

у телефонному режимі.

Такий спосіб отримання допомоги діє лише на час воєнного стану. Протягом 30 днів після його завершення, безробітний повинен подати до центру зайнятості оригінали документів:

трудову книжку;

документ про освіту або його дублікат;

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;

ВПО у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення подається:

заява про припинення трудових відносин або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості, або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин у судовому порядку; за можливості розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.

Відповідно, допомога почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.

Хто може отримати допомогу по безробіттю

Закон України від 29.09.22 року № 2622-IX змінює багато норм, які стосуються умов та тривалості цих виплати.

У 2023 році допомогу по безробіттю можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше ніж 7 місяців.

Крім того, більшості безробітним строк надання допомоги визначатимуть залежно від страхового стажу:

до 3 років – 180 календарних днів;

від 3 до 6 років – 210 календарних днів;

від 6 до 12 років – 240 календарних днів;

від 12 до 18 років – 270 календарних днів;

від 18 до 24 років – 300 календарних днів;

від 24 до 30 років – 330 календарних днів;

понад 30 років – 360 календарних днів.

Який розмір допомоги у 2023 році

Максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. У 2023 році – це 10 050 грн.

Допомога по безробіттю виплачуватимуть залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перша половина строку – 100%;

у подальшому – 50%.

Більше того, розмір допомоги по безробіттю визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 3 років – 50%;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Під час дії воєнного стану для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території, виплата може здійснюватися без особистого відвідування особи.

До речі, якщо безробітний виїхав за кордон, то виплати припиняються.