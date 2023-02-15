Лютий, 15 в 12:44

14 лютого 2023 року окупанти запустили на територію України кулі з кутовими відбивачами. Також у цей час над нашою країною працював російський розвідувальний безпілотник невстановленого типу.

Факти ICTV дізнавалися, що таке кулі з кутовими відбивачами та навіщо Росія запускає їх на територію України.

Кулі з кутовими відбивачами: що це

12 лютого 2023 року Командування Повітряних сил України повідомило, що в небі Дніпропетровщини було зафіксовано кулі зі світловідбивачами. Вдруге про них заговорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат 14 лютого 2023 року.

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Ігнат зазначив, що українська ППО спостерігає за цими повітряними цілями та тримає ситуацію під контролем.

– Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно. Українська ППО радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю, – зауважив Ігнат.