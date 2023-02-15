Кулі з кутовими відбивачами: що це та навіщо РФ запускає їх в Україну
14 лютого 2023 року окупанти запустили на територію України кулі з кутовими відбивачами. Також у цей час над нашою країною працював російський розвідувальний безпілотник невстановленого типу.
Факти ICTV дізнавалися, що таке кулі з кутовими відбивачами та навіщо Росія запускає їх на територію України.
Кулі з кутовими відбивачами: що це
12 лютого 2023 року Командування Повітряних сил України повідомило, що в небі Дніпропетровщини було зафіксовано кулі зі світловідбивачами. Вдруге про них заговорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат 14 лютого 2023 року.
Ігнат зазначив, що українська ППО спостерігає за цими повітряними цілями та тримає ситуацію під контролем.
– Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно. Українська ППО радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю, – зауважив Ігнат.
Якщо говорити про конструкцію куль з кутовими радіолокаційними відбивачами, то вони складаються з металевих пластинок. Ці повітряні цілі можуть бути різного розміру — діаметром від метра до півтора, але достатнього для підйому кутового відбивача.
Наразі невідомо, чи несуть кулі з кутовими відбивачами якусь загрозу. За словами Ігната, ситуація контрольована!
Цікаво, що ці кулі мають неконтрольовану траєкторію руху, тобто керувати ними може звичайний порух вітру.
Навіщо РФ запускає кулі з кутовими відбивачами на територію України
Імовірно, мета полягала у тому, щоб ці кулі українська протиповітряна оборона прийняла за ударний безпілотник.
Ворог хоче, щоб українські військові витрачали дорогоцінні ракети для збивання цих куль, які, ймовірно, не несуть загрози, а слугують лише для відволікання уваги.
– Росіяни використовують такі літальні об’єкти для проведення розвідки, відволікання нашої ППО, як хибну ціль, – зауважив Ігнат.
Радіолокаційні відбивачі, які є на кожній кулі, слугують засобом збільшення помітності.
Нагадуємо, 14 лютого повітряне спостереження ВПС Румунії помітило ціль, яка схожа на аеростат. Місцеве ЗМІ Hotnews пише, що кулю зафіксували на висоті близько 11 тис. м над землею. Саме тому влада країни зважилася підняти кілька літаків МіГ-21.