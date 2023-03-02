Розв’язки Дарницького мосту завершать в липні – засновник Автостради Максим Шкіль

Березень, 02 в 10:38

Компанія Автострада планує завершити будівництво з’їздів з естакади Дарницького мосту на Дніпровську набережну в Києві до кінця липня 2023 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав засновник компанії Максим Шкіль.

Шкіль нагадав, що збудований у 2010 році Дарницький міст має суттєвий резерв пропускної здатності та міг би розвантажити сусідні Південний і міст Патона, які постійно стоять у заторах.

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Утім користуватися ним повноцінно не було можливим, адже будівництво лівобережних транспортних розв’язок не було завершене.

– У жовтні 2021-го Група компаній Автострада уклала контракт на спорудження двох з’їздів із мосту на Дніпровську набережну. Відразу в листопаді 2021 року розпочали будівництво, яке планували завершити до кінця 2022-го, але цього не сталося через російсько-українську війну. Попри перебої з постачанням матеріалів, ускладнену логістику, а також те, що близько 1000 наших співробітників пішли на фронт, вже у травні 2022 року ми відновили будівельні роботи двох з’їздів Дарницького мосту, – написав Шкіль.

За його словами, нині, попри затримку фінансування з боку держави, компанія виконує роботи за власні кошти.

– Із січня працюємо цілодобово, залежно від технологічного процесу на будівництві щоденно залучено близько 100 працівників і спеціалізована будівельна техніка. Вже зведено всі необхідні 36 опор і три залізобетонні конструкції підпірних стін з’їздів із мосту. Зараз ведуться роботи з монтажу та зварювання металоконструкцій прогонових будов з’їздів із мосту. Вже змонтовано 692 т металоконструкцій прогонових будов. До середини травня плануємо завершити монтаж усіх металоконструкцій та розпочати роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Будівництво з’їздів плануємо завершити в липні цього року, – повідомив засновник Автостради.

Максим Шкіль упевнений, враховуючи те, що рух Південним мостом обмежений, запуск двох з’їздів Дарницького мосту суттєво розвантажить рух між лівим і правим берегами столиці.