Що означає друга категорія обліку у військовому квитку – пояснює адвокат

Березень, 06 в 17:43

Українські чоловіки, які проходили службу в армії, мають військовий квиток. Саме цей документ визначає належність його власника до військової служби, служби в запасі та військового обов’язку.

Водночас у військовому квитку вказується категорія, військовий ідентифікаційний номер, група та категорія обліку, склад та профіль підготовки його власника.

Факти ICTV дізнавалися, що означає друга категорія обліку, яка вказується у військовому квитку, та чим вона відрізняється від першої.

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Друга категорія обліку: що це означає у військовому квитку

Категорія обліку зазначається у військовому квитку для офіцерів запасу. Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії:

до запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність;

належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та під час її проходження військово-облікову спеціальність; до запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані жінки.

Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних жінок).

Адвокат юридичної компанії A.S.A. GROUP Валерій Єфремов зазначає, що виходячи з положень законодавства, під категорією військового обліку варто розуміти належність військовозобов’язаного, який перебуває в запасі, до військової служби та його готовність стати до зброї.

– З точки зору забезпечення обороноздатності країни, цей показник дозволяє військовому комісару зрозуміти готовність конкретного військовозобов’язаного до виконання бойових завдань та/або тривалості навчання та/або бойового залагодження, – додає адвокат.

Відповідно до положень ст. 27 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу, до запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу (строкова військова служба, військова служба за контрактом, військова служба у зв’язку з призовом за мобілізацією) та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

– До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані жінки. При цьому, якщо під час перебування в запасі військовозобов’язаний отримає військово-облікову спеціальність або пройде навчання (військові збори), такий військовозобов’язаний переводиться до запасу першої категорії, – зазначає Єфремов.

Також адвокат додає, що військово-облікова спеціальність може бути присвоєна виходячи з вищої або професійно-технічної освіти, здобутої військовозобов’язаним.

– Переліки військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифні переліки посад вищезазначених військовослужбовців затверджено Наказом Міністерства оборони України від 7 вересня 2020 року №317, – каже Єфремов.

Чим відрізняється друга категорія обліку від першої?

– Ключова особливість другої категорії обліку – те, що військовозобов’язані, які знаходиться в цій категорії, не мають жодного уявлення про військовий вишкіл, зброю та Збройні сили України в цілому, – зазначає адвокат.

Військовозобов’язані другої категорії обліку, як правило, потребують глибокого та тривалого навчання у випадку мобілізації або вступу на військову службу за контрактом.

– До речі, на місце проходження військової служби, військово-облікову спеціальність, вірогідність призову категорія, в якій перебуває військовозобов’язаний, не має жодного впливу, – підсумовує Єфремов.