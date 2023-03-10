Березень, 10 в 7:42

Цьогоріч студентів денної та дуальної форми навчання українських та зарубіжних навчальних закладів не повинні призивати під час мобілізації.

Однак молоді люди можуть мобілізуватися за власним бажанням.

Як це відбувається і що треба знати про мобілізацію студентів 2023 — читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Мобілізація студентів 2023: кого можуть призвати

Насамперед мобілізація стосується тих студентів, які після закінчення бакалаврату і перед тим, як вступити на магістратуру, тимчасово не числяться в студентах.

Вони не отримують відстрочку від мобілізації, адже офіційно у цей час не здобувають освіту.

Порядок призову на військову службу в Україні регулюється законами Про військовий обов’язок та військову службу та Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Чи можуть призвати до армії студентів іноземних вишів

В Україні заборонено виїжджати військовозобов’язаним чоловікам за межі країни.

Ще нещодавно студенти іноземних університетів могли їздити на навчання в інші країни, однак тепер вони не можуть виїжджати за кордон.

Кого не будуть мобілізувати

студентів ПТУ та училищ (здобувачів професійно-технічної освіти);

студентів вишів (здобувачів вищої освіти);

асистентів-стажерів;

аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах.

Кому зі студентів можуть дати відстрочку

Відстрочення від призову для навчання на весь період навчання у закладі освіти надається:

громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів;

студентам професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання.

Однак при досягненні 21-річного віку відстрочка втрачає чинність.

Якщо хлопець не хоче мобілізуватися, то під час отримання повістки йому потрібно надати спеціальну довідку про те, що зараз він навчається (у територіальному центрі комплектування).

Однак якщо хлопець хоче пройти службу, потрібно написати відповідну заяву у військкоматі.

Після цього йому нададуть академвідпустку на час служби.

За словами адвоката Джамала Стаценка, призивати не будуть у 2023 році студентів вищих навчальних закладів, здобувачів фахової передвищої освіти. Проте маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Вчителі та викладачі також не можуть бути мобілізовані.

Крім цього, за словами експерта, у 2023 році не будуть призивати: