Березень, 14 в 11:49

Із початком повномасштабної війни в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

До 24 лютого 2022 року багато українських чоловіків перебували за межами України – хтось повернувся, а хтось ні.

Чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Відповідальність законодавством не передбачена

Юрист Ростислав Кравець розповідає, що на сьогодні відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена.

– На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну, – зазначає юрист.

Кравець додає, що ухвалення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України.

– Що стосується змушування чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту, – зауважує Кравець.

Тобто сьогодні в Україні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року.

Кравець також наголошує, що запровадження певних штрафів чоловікам, які повертатимуться, буде порушенням Конституції та прав людини.

– Також законом не передбачена й примусова мобілізація, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни, – резюмує Кравець.

Кравець додає, якщо чоловіку була вручена повістка, але він якимось чином виїхав за кордон вже після 24 лютого 2022 року та не зʼявився до військкомату, то за це передбачена адміністративна відповідальність. У інших випадках, жодної відповідальності за неповернення немає.

Військовий облік за кордоном 2023

Наприкінці 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив новий порядок військового обліку — Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У постанові було порушено питання про призовників, які зараз перебувають за кордоном. Зокрема у Постанові йдеться, що українці, які досягли призовного віку та зараз перебувають за кордоном, зобов’язані ставати на військовий облік у дипломатичних установах.

Адвокат зазначає, що дана постанова зачіпає безпосередньо чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном.

За словами експерта, вагомих змін у постанові немає, адже й до цього дипломатичні представництва України за кордоном вели певний облік українців та сприяли, у разі потреби, поверненню призовників додому.

– Зараз на усі консульські установи покладаються певні обовʼязки: інформування призовників та проведення мобілізації тих осіб, які знаходяться за кордоном, є особами призовного віку. Як це буде відбуватися, наразі невідомо, буде дуже цікаво, – зазначає Кравець.

Тобто українські посольства та консульства за кордоном будуть вести військовий облік на основі даних тимчасового консульського обліку, відповідно військовозобовʼязані чоловіки повинні перебувати на цьому обліку.

– На тимчасовий консульський облік мають стати і чоловіки, і жінки, тобто усі громадяни України. Щодо військового обліку, то це стосується лише призовників, військовозобов’язаних та резервістів, – каже Кравець.

Постановою визначається, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні бути на військовому обліку незалежно від місця перебування. Відповідно, лише ці категорії чоловіків повинні стати на військовий облік за кордоном.

Якщо особа виїжджає на строк більш як три місяці, то вона має стати на військовий облік за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.