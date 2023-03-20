Березень, 20 в 16:45

Попри повномасштабну війну, українські школярі продовжують готуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ), що був уведений у 2022 році.

НМТ покликаний замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО. У 2023 році тест матиме обов’язковий та додатковий блоки.

Коли почнеться реєстрація на НМТ-2023 та як зареєструватися, читайте в нашому матеріалі.

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Реєстрація на НМТ 2023

Реєстрація учасників національного мультипредметного тесту розпочнеться 3 квітня та триватиме до 3 травня.

Відповідні дати затверджені календарним планом проведення НМТ у 2023 році.

Протягом місяця майбутні учасники НМТ мають створити персональні е-кабінети та подати реєстраційні документи для участі в тесті.

Також до 7 травня особи, які реєструються, зможуть за необхідності внести зміни до своїх даних у персональних е-кабінетах.

Тестові завдання НМТ підготують відповідно до програм незалежного оцінювання з відповідних предметів.

До речі, для вступу до вишів у 2023 році можна буде використати результати НМТ 2022 та 2023 років та ЗНО 2020-2021 років.

Усі деталі проведення вступної кампанії оприлюднять у відповідному порядку прийому, який опублікує МОН після ухвалення відповідного закону Верховною Радою України.

Як зареєструватися на НМТ 2023

Реєстрація на національний мультипредметний тест 2023 року пройде, як і у 2022 році, через сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

У визначені терміни там з’явиться сервіс Зареєструватися. Далі абітурієнти будуть формувати реєстраційні картки.

Вступник має перейти за посиланням, вказати персональні дані, прикріпити необхідні документи та фото.

Після реєстрації повинна надійти інформація від УЦОЯО про те, як дізнатися номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією.

Після надходження повідомлення абітурієнт зможе зайти у свій персональний кабінет вступника.

Яким буде НМТ 2023

Тест складатиметься з двох блоків: обов’язкового та додаткового.

Обов’язковий блок міститиме чотири предмети, які є обов’язковими на ЗНО, а не три, як було у 2022 році:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова (на вибір англійська, французька, німецька або іспанська).

На тестування з української мови вступникам виділять 90 хв, після короткої перерви абітурієнти матимуть ще 90 хв на інші три предмети.

Додатковий блок (тести з біології, фізики чи хімії на вибір) можна буде написати в інший день. На тестування цих предметів буде виділено 75 хв.