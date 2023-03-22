Підготовку зберегли у таємниці, ворог не очікував удару: як звільняли Балаклію на Харківщині

Березень, 22 в 21:43

Балаклія – це колишній районний центр неподалік траси міжнародного значення Харків – Ростов. Відоме місто тим, що колись там були на 65 арсеналі великі склади артилерійського озброєння у селищі Вербівка.

Факти ICTV дізналися, як українські захисники звільняли Балаклію на Харківщині від російської окупації у вересні 2022 року. Про це йдеться у документальному фільмі Харківський контрнаступ. Земля.

Загін Kraken за підтримки бронетехніки вирішив не штурмувати Балаклію в лоб, а обійти її, зайнявши одне за одним невеликі села навколо міста.

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Ворог не очікував удару на Балаклію, підготовку наступу вдалося зберегти у таємниці. Штурмові підрозділи Kraken одразу заволоділи ініціативою.

– Морально-психологічний стан їхній подавлений. Може, у себе на тренуваннях були кращими, але тут вони не можуть зорієнтуватися, блудять. Найелементарніше за топографією: якщо ти розвідник, спецпризначенець – це найголовніший предмет, щоб ти вмів орієнтуватися на місцевості. Вони тут блудять, вони всі перелякані, і морально-бойовий дух у них дуже-дуже низький, – розповів офіцер спецпідрозділу Kraken ГУР МО України з позивним Віто.

РФ не змогла організувати достойний опір, а потім бойові порядки російської армії просто посипалися. Росіяни просто почали панічно тікати, а хто не встиг, то потрапляв у полон. Спочатку Kraken взяв під контроль територію артилерійських складів у Вербівці.

Спантеличених різким і раптовим наступом росіян щільно притискала реактивна ствольна артилерія та міномети. Перші штурмові групи досягли околиць Балаклії, увійшли у місто та закріпилися. Але потрібно було просуватися далі та заходити вже у міські квартали.

– Ми відчували, що потрібно завдати десь такий удар, щоб ворог просто похитнувся та посипався. Дії наших військ були настільки швидкими й неочікуваними для них, що це призвело до паніки, втрати управління, російські військовослужбовці почали втікати, – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Кожне просування ретельно продумували, планували та контролювали дронами з повітря, ретельно зачищали, проводили дорозвідку та йшли вперед.

За довгі пів року, які Балаклія перебувала під ворожою окупацією, росіяни встигли створити тут повноцінну окупаційну адміністрацію зі всіма владними атрибутами. Все це 8 вересня 2022 року у другій половині дня пішло на смітник історії.