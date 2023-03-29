У Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла

Березень, 29 в 18:40

Ввечері 29 березня у Києві та Київській області скасували стабілізаційні відключення світла, які були запроваджені через негоду.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

– В Укренерго скасували обмеження у Києві та області, що дозволяє повернути світло всім жителям регіону, – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається досить складною.

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Раніше у ДТЕК повідомляли, що в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів Києва діють відключення відповідно до стабілізаційних графіків.

На такий крок довелося піти, тому що зросло споживання електроенергії через зниження температури.

Також через негоду сталися аварії на електромережах у Київській області, було знеструмлено близько 60 населених пунктів.