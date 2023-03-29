Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Києві та області скасували стабілізаційні відключення світла
Фото: Pexels

Ввечері 29 березня у Києві та Київській області скасували стабілізаційні відключення світла, які були запроваджені через негоду.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

– В Укренерго скасували обмеження у Києві та області, що дозволяє повернути світло всім жителям регіону, – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається досить складною.

Зараз дивляться

Раніше у ДТЕК повідомляли, що в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів Києва діють відключення відповідно до стабілізаційних графіків.

На такий крок довелося піти, тому що зросло споживання електроенергії через зниження температури.

Також через негоду сталися аварії на електромережах у Київській області, було знеструмлено близько 60 населених пунктів.

Читайте
Міністр енергетики заявив, що Україна готова знову розпочати експорт електроенергії до Європи

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка