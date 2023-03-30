Дніпро, Херсон, на черзі – Запоріжжя та Полтава: в яких містах завершився опалювальний сезон
Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, але все залежить від погоди і температури повітря зокрема. Тому через потепління в деяких містах вже почали вимикати батареї.
Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому 22 березня відключили теплопостачання.
В інших містах Дніпропетровської області, наприклад у Кам’янському, опалювальний сезон завершили 25 березня, а у Нікополі зроблять це 31 березня.
Наступним став Херсон, де опалювальний сезон завершився 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Про підготовку до відключення опалення заявили і в Запоріжжі. Секретар міської ради Анатолій Куртєв сказав, що 27 березня стартують необхідні для цього підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня. Після їх завершення, тобто цієї пʼятниці, у місті вимкнуть батареї.
У Полтаві також вирішили завершити опалювальний сезон з 31 березня, оскільки наприкінці тижня очікується потепління.
Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов заявив раніше, що Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон, погода дозволяє зробити це раніше, ніж було заплановано.
– У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях, за рішеннями місцевої влади, вже розпочалося відключення опалення, – наголосив він.
За його словами, за кілька днів прохолодної погоди опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.
А у Хмельницькому тимчасово призупиняли опалювальний сезон – з 23 до 27 березня. Також у ці дати тимчасово вимикали опалення і в Луцьку.