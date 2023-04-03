УПЦ МП відкрила на території Лаври цех із виготовлення меблів та свічок, законність цього треба перевірити – Ткаченко

Квітень, 03 в 12:35

На території Києво-Печерської лаври є цивільні люди. УПЦ МП відкрила там цех із виготовлення меблів та свічок, законність цього треба перевірити.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

– Нам відомо, що священнослужителі, монахи й деякі семінаристи залишаються, але так само там є деякі цивільні, характер і законність перебування яких на цій території у мене викликає питання. На території Лаври є цілий виробничий цех (виробництво меблів і свічок). Це можуть бути працівники цих підприємств. Так само, як і невідомі нам люди, які прибували туди останні 2-3 дні, – сказав він.

На його думку, комісія Мінкульту має знову спробувати потрапити на територію Києво-Печерської лаври та розпочати інвентаризацію, а також поновити процес передачі Лаври у державну власність.

Зараз дивляться

Якщо прихильники УПЦ МП не будуть перешкоджати роботі комісії, то інвентаризація завершиться за 2-3 дні.

Нагадаємо, представники церкви повинні були остаточно залишити територію лаври ще 29 березня, однак не зробили цього і досі. Вже кілька днів поспіль до заповідника приходять віряни, які виступають на підтримку московських священиків і не пускають комісію Мінкульту на територію.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Того ж дня Павлу обрали запобіжний захід – його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов’язанням носити електронний браслет.