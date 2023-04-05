Квітень, 05 в 15:20

Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, але все залежить від погоди й температури повітря зокрема. Тому через потепління в деяких містах вже почали вимикати батареї.

Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому 22 березня відключили теплопостачання.

В інших містах Дніпропетровської області, наприклад у Кам’янському, опалювальний сезон завершили 25 березня, а у Нікополі зробили це 31 березня.

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Наступним став Херсон, де опалювальний сезон завершився 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Про підготовку до відключення опалення заявили і в Запоріжжі. Секретар міської ради Анатолій Куртєв сказав, що 27 березня стартують необхідні для цього підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня.

У Полтаві також вирішили завершити опалювальний сезон з 31 березня, оскільки очікується потепління.

Харків вимкне батареї у четвер, 6 квітня. Мер міста Ігор Терехов сьогодні повідомив, що підписав відповідне розпорядження.

У Києві завершення опалювального сезону планується в суботу, 8 квітня. Відповідне рішення ухвалила міська влада, оскільки очікується стабільне суттєве потепління, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

А у Хмельницькому тимчасово призупиняли опалювальний сезон – з 23 до 27 березня. Також у ці дати тимчасово вимикали опалення в Луцьку.