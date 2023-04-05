Цього тижня – Харків і Київ: в яких містах завершився опалювальний сезон
Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, але все залежить від погоди й температури повітря зокрема. Тому через потепління в деяких містах вже почали вимикати батареї.
Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому 22 березня відключили теплопостачання.
В інших містах Дніпропетровської області, наприклад у Кам’янському, опалювальний сезон завершили 25 березня, а у Нікополі зробили це 31 березня.
Наступним став Херсон, де опалювальний сезон завершився 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Про підготовку до відключення опалення заявили і в Запоріжжі. Секретар міської ради Анатолій Куртєв сказав, що 27 березня стартують необхідні для цього підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня.
У Полтаві також вирішили завершити опалювальний сезон з 31 березня, оскільки очікується потепління.
Харків вимкне батареї у четвер, 6 квітня. Мер міста Ігор Терехов сьогодні повідомив, що підписав відповідне розпорядження.
У Києві завершення опалювального сезону планується в суботу, 8 квітня. Відповідне рішення ухвалила міська влада, оскільки очікується стабільне суттєве потепління, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
А у Хмельницькому тимчасово призупиняли опалювальний сезон – з 23 до 27 березня. Також у ці дати тимчасово вимикали опалення в Луцьку.