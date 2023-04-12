Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Скадовську назріває гуманітарна криза через нестачу ліків – Генштаб

російські військові
Фото: Міноборони

У тимчасово захопленому Росією Скадовську Херсонської області назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російські окупанти значно обмежили постачання усіх видів ліків до аптек.

Про це у зведенні за 12 квітня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, до Скадовська протягом останніх днів прибули підрозділи російських військ з-поміж мобілізованих.

Окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них військові об’єкти. Вони намагаються прикриватися “живим щитом” – школярами та викладацьким складом.

За даними Генштабу, особовий склад РФ розміщують у будівлях освітніх закладів. Але окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

У Скадовську назріває гуманітарна криза через нестачу ліків – Генштаб

Фото: DeepStateMap

У Генштаб повідомили, що авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий безпілотник типу Орлан-10.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по чотирьох районах зосередження живої сили, озброєння й військової техніки, складу боєприпасів, а також радіолокаційній станції ворога.

Читайте також
Росія ризикує стати економічною колонією Китаю – директор ЦРУ
Вільям Бернс

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, вчитель, гуманітарка, Ліки, Скадовськ, Україна-Росія, Школярі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Страта українського полоненого та обстріл Курахівки: 413-й день війни (онлайн)
У Скадовську назріває гуманітарна криза через нестачу ліків – Генштаб
Данілов прокоментував 4 сценарії розвитку війни, оприлюднені NYT
Олексій Данілов
Народу все одно не вистачає: окупант про нестачу людей та оточення ЗСУ
російські військові
Віцепрем’єр РФ та десятки компаній: США ввели черговий пакет санкцій
У Скадовську назріває гуманітарна криза через нестачу ліків – Генштаб
Резніков розповів, яку роль в утворенні танкової коаліції відіграла Іспанія
Олексій Резніков
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
У Скадовську назріває гуманітарна криза через нестачу ліків – Генштаб
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
У Скадовську назріває гуманітарна криза через нестачу ліків – Генштаб
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь