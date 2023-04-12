У Скадовську назріває гуманітарна криза через нестачу ліків – Генштаб

У тимчасово захопленому Росією Скадовську Херсонської області назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російські окупанти значно обмежили постачання усіх видів ліків до аптек.

Про це у зведенні за 12 квітня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, до Скадовська протягом останніх днів прибули підрозділи російських військ з-поміж мобілізованих.

Окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них військові об’єкти. Вони намагаються прикриватися “живим щитом” – школярами та викладацьким складом.

За даними Генштабу, особовий склад РФ розміщують у будівлях освітніх закладів. Але окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

У Генштаб повідомили, що авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий безпілотник типу Орлан-10.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по чотирьох районах зосередження живої сили, озброєння й військової техніки, складу боєприпасів, а також радіолокаційній станції ворога.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.