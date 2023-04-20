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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Експерти UA1 розповіли про прибутки від мобільних ігор, особливості монетизації додатків та перспективи розвитку ніші

Мобільні ігри

Щорічно мобільні ігри приносять прибуток в розмірі більш ніж $100 млрд та поступово охоплюють все більшу аудиторію, витісняючи з ринку інші проєкти.

Популярність мобільних ігор пов’язана з перевагами, які вони надають: швидке завантаження та простий доступ до гри, невисокі ціни на додатки та опції, можливість грати будь-де та будь-коли, зрозумілий інтерфейс та відсутність складних інструкцій.

З масовим розповсюдженням у світі смартфонів та інтернету мобільні ігри почали привертати увагу великої кількості користувачів, тому кількість охочих долучитися до метавсесвітів та весело провести час поступово збільшується.

Рівень прибутків та перспективи розвитку реклами в мобільних іграх

Як повідомляють фахівці Ua1, сьогодні саме мобільні пристрої є світовими лідерами з витрат на цифрову рекламу. Навіть зміни IDFA не завадили видавцям та рекламодавцям спрямовувати у сегмент величезні суми.

І цифри тільки зростають: так, протягом 2020 року витрати на рекламу в мобільних додатках досягли $240 млрд, наступного року становили $295 млрд, і в 2022 суми перебували на рівні $350 млрд.

Причому кількість рекламних оголошень та контрактів у додатках для пристроїв на Android значно перевищує показники для яблучних девайсів.

Найбільш прибутковими для розробників є мобільні проєкти у жанрі казуальних ігор, головоломки, пазли, стратегії, казино, симулятори, RPG, шутери тощо.

Найбільше геймери витрачають у таких продуктах, як Genshin Impact, PUBG Mobile. Багато років тримаються в топі Pokémon Go, улюблена представниками старшого покоління Candy Crush Saga, легендарний Roblox.

Не можна не згадати Coin Master та Honour of Kings. Лідерами на ринку є китайські та американські, японські компанії.

На перших рядках рейтингів тримаються такі компанії, як Tencent, NetEase, багато ігор створюють Playrix, Activision Blizzard. І найближчими роками глобальних змін на ринку не очікують. Хоча поява нових гігантів цілком можлива, адже в сегменті мобільних ігор все досить швидко змінюється.

Статистичні дані щодо монетизації мобільних ігор

Наявність ненав’язливої реклами в мобільних іграх сприймається геймерами спокійно, а ось надмірна кількість роликів дратує, проте рідко зумовлює купівлю платної версії. Тому видавці, розробники намагаються шукати нові методи монетизації з одного боку та створювати неагресивні кампанії, які б не відштовхували гравців – з іншого.

Декілька цікавих фактів:

  • Згідно з опитуваннями eMarketer, 74% геймерів з радістю дивилися б рекламу в обмін на можливість отримати певний контент в ігровому додатку.
  • 82% користувачів стверджують, що воліють завантажувати безплатні ігри з рекламою, аніж платні додатки без рекламних повідомлень.
  • На рішення гравців щодо купівлі продукту чи контенту більшою мірою впливають інфлюенсери зі світу мобільних ігор, аніж ті, хто не є користувачем ігрових додатків.
  • Геймери, що надають перевагу гіперказуальним іграм, передивляються вдвічі більше рекламних повідомлень порівняно зі всіма іншими.
  • Жінки частіше витрачають кошти в додатках, аніж представники сильної статі. Третина жіночої аудиторії готова купувати мобільні ігри. Також вони частіше здійснюють покупки всередині додатку.

З огляду на стрімкий розвиток сфери, можна зробити висновок, що розробники та видавці активно використовують отриману в дослідженнях інформацію щодо поведінки та вподобань гравців у процесі створення кампаній.

В майбутньому ринок мобільних ігор зростатиме, створюючи більш масштабні продукти, розширюючи метавсесвіти та примножуючи прибутки.

Компанія UA1 Lviv Games запрошує до співпраці розробників ігор з України, надаючи можливість реалізуватися спеціалістам різних напрямків.

На сайті можна знайти більше інформації про актуальні вакансії, умови роботи та деталі пропозиції.

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Ігри, Мобільний додаток
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