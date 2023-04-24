Національний мультитест замінить випускникам ЗНО у 2023 році. За його результатами учні вступатимуть до вишів. Як сформувати сертифікат учасника НМТ в 2023 році – читайте в матеріалі.

Що таке сертифікат учасника НМТ

Сертифікат національного мультипредметного тесту – це підтвердження факту реєстрації для участі в тестуванні. У 2023 році учасник НМТ отримає можливість сформувати сертифікат після обробки регіональним центром інформації та копій документів, які надає вступник у персональному електронному кабінеті, створеному на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Е-кабінет – це інформаційна сторінка учасника НМТ, де відбувається комунікація організаторів НМТ із кожним учасником тестування. Пройшовши реєстрацію для участі в НМТ, учасник повинен самостійно сформувати сертифікат національного мультипредметного тесту та роздрукувати його в персональному кабінеті.

Він потрібен для допуску учасника тестування до тимчасового екзаменаційного центру.

Окрім сертифіката, для допуску учасник НМТ повинен пред’явити паспорт, або інший документ, що посвідчує особу. Після складання іспиту учасник отримає результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів. Вони будуть в Інформаційній картці до Сертифіката і у персональному кабінеті.

Як сформувати сертифікат учасника НМТ: інструкція

Зайдіть на сайт УЦОЯО. Оберіть розділ Реєстрація для участі в НМТ. Після цього вам потрібно буде ввести низку особистих даних: ПІБ, електронну пошту, вказати документ, що посвідчує особу, серію та номер паспорта, індифікаційний код, дату народження. Натисніть Створити кабінет. Знову введіть пошту, контактний телефон, оберіть категорію зі списку (випускник поточного року або випускник минулих років). Оберіть предмети, які плануєте складати (мова, математика, історія України і т.д). Укажіть, де ви плануєте проходити НМТ. Завантажте документи (паспорт, код). Надішліть все це на обробку. Після того, як УЦОЯО обробить вашу заявку, у вас буде сформований сертифікат. Після того його потрібно буде роздрукувати для складання іспиту. Функція формування сертифіката буде доступна приблизно через 10-15 хв.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.