Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
Російські війська часто застосовують літак Ту-95 для бомбардування українських міст.
Що відомо про російський літак Ту-95 та які ракети він може нести – дізнавалися Факти ICTV.
Літак Ту-95: історія
Це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Розробили та прийняли на озброєння його у 1950-х роках.
Саме у той час в СРСР наполягали на необхідності мати власний стратегічний міжконтинентальний бомбардувальник.
Річ у тім, що США вже мали на озброєнні Convair B-36, який міг досягти кордонів СРСР, що ставило під загрозу існування Радянського Союзу. Тому було вирішено розробити аналог американського бомбардувальника.
Перші серійні літаки почали надходити на озброєння у 1956 році до аеродрому в Узині, Україна.
Ту-95 став одним із символів Холодної війни, до речі, він застав ще Сталіна. Саме цей літак досі залишається основним стратегічним ракетоносцем Повітряно-космічних сил РФ.
Особливості та використання Ту-95
Головне призначення літака – знищення стратегічних об’єктів у тилу ворога, за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби.
Ще одна роль, відведена Ту-95, – ракетоносець. Літак може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці.
Бомбардувальник обладнаний найпотужнішими у світі турбогвинтовими двигунами НК-12. Турбіна та редуктор цього двигуна мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.
Чотири таких двигуни роблять Ту-95 одним із найгучніших літаків у світі, тому його дуже просто помітити.
У Ту-95 безліч модифікацій, проте наразі російська армія має на своєму озброєнні Ту-95МС та Ту-95МСМ.
Які ракети несе Ту-95:
- Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101;
- Всі інші моделі здатні нести лише радянські ракети Х-55 або Х-555.
До речі, ракета Х-101 не вміщується у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.
Тактико-технічні характеристики Ту-95
- Довжина літака – 49 м.
- Висота – 13 м.
- Площа крила – 310 м².
- Стрілоподібність крила – 35°.
- Максимальна швидкість польоту – 1 000 км/год.
- Стартова маса – 160 тис. кг.
- Дальність польоту – 15 тис. км.
Характеристики Ту-95МС
- Екіпаж – 7 осіб.
- Довжина – 49,09 м.
- Розмах крил – 50,04 м.
- Максимальна злітна маса – 185 тис.
- Максимальна швидкість – 830 км / год.
- Бойове навантаження – до 6 крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.
Своєю чергою літаки Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101, але на зовнішній підвісці.
Застосування у війні проти України
11 березня 2022 року близько шести літаків Ту-95МС здійснили пуск десяти крилатих ракет по Дніпру, Івано-Франківську та Луцьку.
Вдень 23 квітня 2022 року літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря було запущено кілька крилатих ракет (попередньо Х-555 або Х-101). Дві з них було збито підрозділами ППО України.
На жаль, не всі ракети вдалося знищити. Запущені ракети з Ту-95 уразили один військовий об’єкт та житловий будинок в Одесі. Відомо про щонайменше п’ятьох загиблих.
5 грудня 2022 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95.
– 14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6-8 менше, ніж планували), – написав він у Telegram.
Кім закликав українців зберігати спокій та не панікувати.
Вранці 10 лютого 2023 року Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Літаки можуть нести на борту крилаті ракети. Тому є велика загроза ракетного удару.