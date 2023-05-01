Війна в Україні

Вибухи у Павлограді та Бердянську: 432-й день війни
У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв
У Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено 2 підводними ракетоносіями. Сумарний залп Калібрів до восьми одиниць. Про це повідомив спікер ОК Південь Владислав Назаров.
– На тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою, переходьте в укриття. Бережіть себе, – зазначив він.
В окупованому Бердянську лунають вибухи в різних районах
У тимчасово окупованому Бердянську лунають вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
– Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу ЗСУ, – зазначив він.
Під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Павлограді
Прогриміли вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги – інформацію підтвердив мер Анатолій Вершина.
Місцева влада закликає людей не пересуватися містом та триматися подалі від вікон. Зараз у небі над Павлоградом можна помітити дим від пожежі. Що саме горить – поки не відомо.