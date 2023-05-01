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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Павлограді та Бердянську: 432-й день війни

Ключові події
00:14
У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв
00:12
В окупованому Бердянську лунають вибухи в різних районах
00:01
Під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Павлограді
Вибухи у Павлограді та Бердянську: 432-й день війни
1 Травня, 0:14

У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв

У Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено 2 підводними ракетоносіями. Сумарний залп Калібрів до восьми одиниць. Про це повідомив спікер ОК Південь Владислав Назаров.

– На тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою, переходьте в укриття. Бережіть себе, – зазначив він.

1 Травня, 0:12

В окупованому Бердянську лунають вибухи в різних районах

У тимчасово окупованому Бердянську лунають вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу ЗСУ, – зазначив він.

1 Травня, 0:01

Під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Павлограді

Прогриміли вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги – інформацію підтвердив мер Анатолій Вершина.

Місцева влада закликає людей не пересуватися містом та триматися подалі від вікон. Зараз у небі над Павлоградом можна помітити дим від пожежі. Що саме горить – поки не відомо.

Війна в Україні
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