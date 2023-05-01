Війна в Україні

1 Травня, 0:01

Під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Павлограді

Прогриміли вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги – інформацію підтвердив мер Анатолій Вершина.

Місцева влада закликає людей не пересуватися містом та триматися подалі від вікон. Зараз у небі над Павлоградом можна помітити дим від пожежі. Що саме горить – поки не відомо.