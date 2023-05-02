У Карпатах планують будівництво курортного комплексу Свидорець.

На обговорення цього питання зібрались експерти з екології, обласна та громадська влада.

Місцеві народні обранці кажуть, що зведення такого комплексу добре вплине на економіку регіону, дозволить наповнити бюджет та підняти рівень життя людей.

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– Я вважаю, що сам Бог нам велів тут займатися туризмом, адже в нас є те, чого немає в інших. У нас є найбільші вершини українських Карпат, є дивовижні гори та полонини, неймовірної чистоти озера та водоспади, початок річки Тиса, і багато красивих різних краєвидів, за рахунок яких ми мали б розвивати туризм, розвивати громаду, – каже голова Ясінянської громади Андрій Делятинчук.

Проте є побоювання щодо екологічної складової, скептики кажуть, що це може негативно вплинути на навколишнє середовище регіону. Втім, експерти переконують у зворотному.

– Територія вершин, територія полонин не буде забудовуватись готелями. Тільки біля підніжжя будуть розташовані готелі. Це і для логістики, і для того, щоб не навантажувати екосистему, – говорить архітектор Рахівського району Олександр Боднарчук.

Деякі науковці зазначають, що реалізація подібних проєктів, навпаки, може зменшити негативний вплив на природу, адже треба буде відмовитись від суцільної вирубки лісу. А також це зумовить вирішення інших екологічних проблем: утилізації відходів, створення водоочисних споруд.

– Жодних таких порушень для довкілля, яке має місце в усіх випадках і на всі види середовища, в тій чи іншій мірі. Але такого по інтенсивності та по часу дії, яке би унеможливлювало реалізацію цього проєкту, немає, – додає професор, декан Географічного факультету УжНУ Степан Поп.

Варто зазначити, що в українських Карпатах суворий клімат і обмежені можливості для виробництва. Також з розміщенням підприємств є проблема, як і з логістикою та інфраструктурою. Майже відсутні родючі землі, на яких можна займатися сільським господарством.

Відповідно, бюджети — дуже невисокі, несильно розвинені соціальна сфера, медицина, заклади культури, освіти та погані дороги. 60% людей вимушені їздити на заробітки, діти залишаються без батьківської опіки, часто розпадаються сім‘ї.

Згідно з проєктами, під розвиток планованих туристичних об’єктів лісозаготівельними підприємствами на проєктованій території буде вирубуватися всього 6% об’ємів від щорічних рубок.

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