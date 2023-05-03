У новому пакеті оборонної допомоги Сполучених Штатів від 3 травня 2023, очікується, що Україні будуть надані реактивні боєприпаси з лазерним наведенням – ракети Hydra 70.

Їх закупівлю у Міністерстві оборони США для ЗСУ анонсували ще рік тому, у травні 2022.

Завдяки цим ракетами можна бити по ворогу з літаків, гелікоптерів та наземних установок. Ці боєприпаси можуть точно нейтралізувати невеликі легкоброньовані цілі на полі бою.

Так українська армія у рази збільшить свій арсенал способів ліквідації російської техніки та живої сили.

Загальний військовий пакет за початок травня 2023 року складає, як очікується, $300 млн. Втім ще торік було відомо, що сума закупок Hydra-70 становитиме $22,6 млн.

ЗСУ отримають нові ракети Hydra 70 з удосконаленою лазерною системою наведення Advanced Precision Kill Weapon Systems, яка перетворює некеровану ракету на високоточний боєприпас за рахунок додавання розробленого BAE Systems блоку наведення у середню частину корпусу.

На Hydra 70 встановлений двигун Mk.66, який має сім варіацій.

Створено 12 видів детонатора, який може бути встановлений на ракеті.

Для ракети є два варіанти запуску – як некерована Hydra, коли снаряд обертається, і у варіанті прямого пуску. У першому дальність становить 1,5-5 км, у другому – 2-12 км.

Ракети повністю сумісні з усіма пусковими пристроями для НАР Hydra 70 та можуть використовуватися всіма літаками та гелікоптерами, які здатні нести некеровані ракети.

Зараз невідомо, за допомогою яких пускових установок Збройні сили України будуть здійснювати пуски цих боєприпасів з лазерним наведенням.

Логічно припустити, що це все-таки будуть мобільні установки на автомобільних шасі або на модифікованій для цих завдань бронетехніці.

Сімейство ракет Hydra 70 (70 мм) має багато функцій. Боєголовки призначені для знищення і придушення матеріальної частини та живої сили. Ракети Hydra 70 також можна використовувати для постановки димового захисту, освітлення і як тренувальні боєголовки.

Тактико-технічні характеристики:

Довжина: 1,87 м.

Діаметр: 70 мм.

Розмах крила: 24,3 см.

Вага: 15 кг.

Швидкість: 1000 м/с.

Дальність: 1 100-5 000 м при пуску з гелікоптера; 2-11 км при пуску з літака.

Наведення: напівактивне лазерне.

Двигун: всі двигуни Hydra 70.

Боєголовка: боєголовка Hydra 70.

Вартість одиниці становить $2 799.

До складу комплексу APKWS II входять:

пускова платформа;

ракети, оснащені середньофюзеляжним блоком наведення WGU-59/B;

подовжена 7-трубна ракетна установка LAU-68 F/A;

прицільна мітка SCS 7 (не потрібна для бойових гелікоптерів);

комплекти для зберігання ракет Fastpack PA-140 та CNU-711/E для комплектів наведення.

Блок наведення в середній частині тіла WGU-59/B оснащений оптичною ГСН DASALS, яка розкривається через 0,5 сек після запуску та кріпиться між ракетним двигуном Mk 66 Mod 4, бойовою частиною та підривником, що збільшує довжину ракети Hydra на 47 см і вагу на 4,1 кг. Дальність стрільби становить 1 100-5 000 м.

Максимальна дальність обмежена використанням двигуна Hydra 70, але оскільки приціл може бачити на відстані до 14 км, потужніший двигун може збільшити дальність польоту зі збереженням точності.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Вікіпедія

Джерело : The Washington Post

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