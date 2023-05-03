Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

Верховна Рада дозволила звільняти зі служби військовослужбовців, що служать за контрактом, а також мобілізованих, у разі, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти в період дії воєнного стану в Україні.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8009 в цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні в середу 3 травня.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Документ передбачає внесення змін до ст. 26 закону Про військовий обов’язок і військову службу. Пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять її за призовом під час мобілізації та за контрактом.

– Йдеться про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, – пояснює депутат. 

Також зазначається, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військовослужбовців.

Читайте також
Влада шукає гроші, щоб повернути військовим 30 тис. грн виплат – представник президента
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець

Війна в Україні, Верховна Рада, Законопроект, звільнення, ЗСУ, Ярослав Железняк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну, 15-й пакет допомоги вже готується – Нііністьо
Зеленський, президент Фінляндії
Росія звинувачує Україну нібито у спробі завдати удару по Кремлю
Кремль, Москва
Зеленський приїде з візитом до Німеччини наступного тижня – ЗМІ
Володимир Зеленський
До 8,5 тис. грн: за порушення правил запуску безпілотників штрафуватимуть
дрон
Поки росіяни перебувають у Криму, спокою для України не буде – Філатов
Крим, Філатов
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (03.05.2023)
Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (03.05.2023)
Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (03.05.2023)
Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (03.05.2023)
Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь