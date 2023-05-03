Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні

Верховна Рада дозволила звільняти зі служби військовослужбовців, що служать за контрактом, а також мобілізованих, у разі, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти в період дії воєнного стану в Україні.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8009 в цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні в середу 3 травня.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ передбачає внесення змін до ст. 26 закону Про військовий обов’язок і військову службу. Пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять її за призовом під час мобілізації та за контрактом.

– Йдеться про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, – пояснює депутат.

Також зазначається, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військовослужбовців.

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