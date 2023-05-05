Ніхто не замикатиме людей вдома: ОВА про тривалу комендантську годину у Херсоні

Під час тривалої комендантської години у Херсоні “ніхто не замикатиме людей вдома”.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав начальник Управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

– Ми анонсували це ще три дні тому. Голова військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, щоб люди запаслися усім необхідним на ці вихідні. Але ніхто не замикатиме людей вдома. Люди зможуть, якщо їм треба, вийти десь поблизу, купити, що їм необхідно, – сказав він.

Толоконніков додав, що людей, у кого були заплановані поїздки, і які мають усі підтверджувальні документи, правоохоронці супроводять до вокзалу.

– Людям, які не порушують закон України, не буде жодної небезпеки. Комендантська година викликана тим, що правоохоронні органи повинні відпрацювати свої заходи у Херсоні. І тому місто закривається на в’їзд і виїзд, і пересування в місті, – зауважив представник ОВА.

Нагадаємо, що цими вихідними у Херсоні комендантська година триватиме 58 годин поспіль.

Тимчасові обмеження розпочнуться о 20:00 5 травня. Скасовано їх буде о 06:00 8 травня.

Фото: Наталія Гуменюк

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