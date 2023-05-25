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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Червень буде спекотним: синоптики дали прогноз на перший місяць літа

Погода у червні
Фото: Pixabay

Погода у червні 2023 року обіцяє бути спекотною. Синоптики прогнозують середню температуру на рівні +18 +23, а в горах +15 +19, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

Щодо опадів у перший місяць літа, то дощі очікуються помірні – місячна кількість на рівні 49-90 мм, у Карпатах і на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

Згідно з даними багаторічних спостережень, бували роки, коли червень в Україні був дуже холодним – температура не перевищувала 0 +9 градусів, а в гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0 -3, на високогір’ї Карпат – до -5.

Водночас абсолютний максимум фіксувався на рівні +32 +38,5, у південних і східних областях – місцями +39 +39,8, у Карпатах і в горах Криму +25 +33.

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Джерело: Укргідрометцентр
літо, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Спека
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