Росіяни з артилерії обстрілюють прибережні території Херсону

Російська армія зараз обстрілює місто Херсон, яке до того ж потерпає від масштабного підтоплення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загарбники гатять саме по прибережній зоні міста. Олександр Прокудін закликає людей не полишати укриттів.

Варто зауважити, що в Херсоні тривають рятувальні операції – безліч вулиць затоплені. Одноповерхові будинки подекуди майже повністю під водою. Людей на човнах намагаються евакуювати наші військові та рятувальник. Крім того, в місті працюють багато зооволонтерів – вони рятують домашніх та безпритульних тварин.

Очільник області наголошує, що на сьогодні рівень води потроху знижується, проте попереду тривала та складна робота.

Нагадаємо, що напередодні головний рабин України Моше Асман також потрапив під обстріл у Херсоні – він там допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило після зруйнування Каховської дамби.

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