5 тис. грн кожному: Шмигаль сказав, коли почнуться виплати постраждалим через підрив ГЕС

Уряд схвалив рішення про одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. грн кожному постраждалому внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Виплати розпочнуться протягом тижня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду в Херсонській області.

– Сьогодні ми виділяємо 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тис. грн на одну особу. Також даємо доручення Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та Мінекономіки якнайшвидше розробити проєкт рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоби вже у тижневий термін ми розпочали такі виплати, – наголосив глава уряду.

Також, за його словами, виділяється понад 980 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок повені.

Перед цим у Мінреінтеграції повідомили, що одноразова допомога виплачуватиметься постраждалим з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, за спільною домовленістю з міжнародними партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від ООН у розмірі 6 600 грн на особу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.