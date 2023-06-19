Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи 2023: все, що потрібно знати

Соціальна допомога
Фото: Unsplash

Особи з інвалідністю в Україні мають право на соціальні виплати й пільги від держави. Всі нюанси та розмір залежить від того, яку групу встановлюють людині. Яку соціальну допомогу отримують особи з інвалідністю III групи в Україні у 2023 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи: важливі нюанси

Якщо людині призначають III групу, вона має право на пенсію у зв’язку з інвалідністю. Вона залежить від страхового стажу або від віку. Аби отримати групу, необхідно в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України визначити ступінь обмеження життєдіяльності, причину, час настання та інше.

Незалежно від групи, раз на рік особа з інвалідністю повинна проходити повторну комісію. Це стосується і дітей з інвалідністю. Заяву про призначення пенсії подають у Пенсійний фонд України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності.

Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи 2023: сума

У 2023 році особи з інвалідністю III групи та страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком. Тобто кінцева сума залежить від стажу та зарплати, вираховується індивідуально. Мінімальний розмір пенсій у зв’язку з інвалідністю III групи –  2 093 грн (для осіб, які працюють).

Яка ще надається соціальна допомога від держави для осіб з інвалідністю III групи

До державної соціальної допомоги призначаються пільги, що стосуються часу для відпочинку. Наприклад, особи з інвалідністю III групи мають щорічну основну відпустку на 2 дні довшу, а для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 календарних днів на рік. Також діють пільги на проїзд залізничним транспортом, навчання, медикаменти та житлово-комунальні послуги.

Читайте також
Яку соціальну допомогу можуть отримати особи з інвалідністю II групи у 2023 році
Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи 2023: все, що потрібно знати

інвалідність, люди з інвалідністю, Пенсії, Соціальні виплати
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
5 тис. грн кожному: Шмигаль сказав, коли почнуться виплати постраждалим через підрив ГЕС
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
Оформлення субсидії в один клік: Кабмін затвердив механізм швидкого надання виплат
Гривня, гроші, виплати, зарплата, податки, деньги,
Врятовані із зони підтоплення отримають додаткову одноразову допомогу – Верещук
Верещук
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Грошова допомога для врятованих із зони підтоплення: Верещук назвала розмір
гроші, гривні
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Затишні готелі та сучасні комплекси: де відпочити в Карпатах
Карпаты
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи 2023: все, що потрібно знати
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи 2023: все, що потрібно знати
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь