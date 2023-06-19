Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи 2023: все, що потрібно знати

Особи з інвалідністю в Україні мають право на соціальні виплати й пільги від держави. Всі нюанси та розмір залежить від того, яку групу встановлюють людині. Яку соціальну допомогу отримують особи з інвалідністю III групи в Україні у 2023 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи: важливі нюанси

Якщо людині призначають III групу, вона має право на пенсію у зв’язку з інвалідністю. Вона залежить від страхового стажу або від віку. Аби отримати групу, необхідно в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України визначити ступінь обмеження життєдіяльності, причину, час настання та інше.

Незалежно від групи, раз на рік особа з інвалідністю повинна проходити повторну комісію. Це стосується і дітей з інвалідністю. Заяву про призначення пенсії подають у Пенсійний фонд України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності.

Соціальна допомога особам з інвалідністю III групи 2023: сума

У 2023 році особи з інвалідністю III групи та страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком. Тобто кінцева сума залежить від стажу та зарплати, вираховується індивідуально. Мінімальний розмір пенсій у зв’язку з інвалідністю III групи – 2 093 грн (для осіб, які працюють).

Яка ще надається соціальна допомога від держави для осіб з інвалідністю III групи

До державної соціальної допомоги призначаються пільги, що стосуються часу для відпочинку. Наприклад, особи з інвалідністю III групи мають щорічну основну відпустку на 2 дні довшу, а для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 календарних днів на рік. Також діють пільги на проїзд залізничним транспортом, навчання, медикаменти та житлово-комунальні послуги.

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