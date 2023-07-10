Допомога від ООН та ЮНІСЕФ: хто з українців може отримати виплати у 2023 році

З початку повномасштабної війни мільйони українців вимушені були втікати від війни. Хтось переїхав у більш безпечні регіони України, інші – поїхали за кордон.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей. Тому й українська влада, і міжнародні організації почали підтримувати та допомагати ВПО, надаючи їм різноманітну допомогу.

Допомога охоплювала переважно грошові виплати та гуманітарну підтримку.

Хоч більшість міжнародних організацій зупинили приймання заявок на допомогу, деякі українці все ж зможуть отримати грошові виплати у 2023 році.

Хто зможе отримати фінансову підтримку від ООН та ЮНІСЕФ у 2023, читайте в нашому матеріалі.

Допомога від ЮНІСЕФ

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.

Багатодітним сім’ям виплачували допомогу в розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно було заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ та надіслати її, дотримуючись інструкцій.

Реєстрація на програму грошової допомоги Спільно від ЮНІСЕФ була призупинена 14 серпня 2022 року.

– Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу, – пояснюють в організації.

На гарячій лінії ЮНІСЕФ повідомили, що наразі фонд виплачує гроші тим родинам, які подали заявки до 14 серпня 2022 року. Річ у тім, що зараз організація займається перевіркою даних та заявок, надісланих українцями ще у 2022 році (тобто до призупинення приймання заявок).

Відповідно, якщо ви подали заявку на допомогу від ЮНІСЕФ, але досі не отримали виплати, у 2023 році гроші мають вам зарахуватися на рахунок, який ви зазначали під час реєстрації у програмі.

Виплати від ООН

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги, зокрема грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Програма орієнтована на вразливі категорії осіб ВПО, постраждалих від військових дій та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні регіони України.

Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН.

Отож, для подання заяви вам необхідно звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті чи області. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.

Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, після розгляду заявки ви отримаєте на свою картку виплату в розмірі 2 220 грн (на одну особу). Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців.

Детальніше про умови отримання грошей від ООН, читайте тут.

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