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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Що таке довідка ОК-5: для чого потрібна та як отримати

Робота, навчання, комп
Фото: Unsplash

Довідки ОК-5 та ОК-7 – це індивідуальні відомості про особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для чого потрібна довідка ОК-5, кому вона знадобиться та де її оформити, дізнавалися Факти ICTV.

ОК-5: що це за довідка

Форма ОК-5 має назву Індивідуальні відомості про застраховану особу. Ця довідка містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків тощо. Формується цей документ за будь-який період, починаючи з 2000 року.

Відповідно, з цією довідкою застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована їй при призначенні пенсії.

Довідка ОК-5:

  • допомагає проаналізувати свій страховий стаж, сплату страхових внесків та заробітну плату, яка буде врахована при призначенні пенсії;
  • використовується для призначення, обчислення та перерахунку розміру пенсії;
  • допомагає малозабезпеченим особам отримувати безоплатну вторинну правову допомогу (ОК-5 є в переліку необхідних документів).

Як отримати довідку ОК-5

Зробити це можна онлайн чи офлайн. Для онлайн-оформлення ви можете скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду України або порталом Дія.

Щоб отримати довідку ОК-5 через Пенсійний фонд:

  1. Перейдіть за посиланням, натисніть у верхньому правому куті Вхід та авторизуйтесь (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис);
  2. У розділі Комунікації з ПФУ оберіть пункт Запит на отримання електронних документів.
  3. У полі Тип звернення оберіть Довідка ОК-5 (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передання та обробку своїх персональних даних.
  4. Наприкінці натисніть Відправити до ПФУ.

Готову довідку ви знайдете в особистому кабінеті в розділі Мої звернення.

Щоб отримати довідку через портал Дія:

  • Перейдіть на портал Дія та авторизуйтесь.
  • Знайдіть послугу довідка ОК-5 та натисніть Отримати.
  • На екрані зʼявиться інформація про вас, перевірте її. Якщо все правильно, натисніть Готово.
  • Коли довідка буде готова, на вашу електронну пошту прийде відповідний лист.

Також переглянути статус заяви та завантажити довідку можна в розділі Послуги — Отримані документи.

Якщо онлайн-оформлення довідки не для вас, ви можете особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Довідка ОК-5 видається безоплатно у день звернення.

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