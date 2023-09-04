Рустем Умєров – що відомо про майбутнього міністра оборони України

Рустем Умєров має очолити Міністерство оборони України, змінивши на цій посаді Олексія Резнікова. Це підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 3 вересня.

Глава держави сказав, що рекомендує кандидатуру Умєрова та зауважив, що вважає, що оборонне відомство потребує “нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством”.

— Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури, – сказав Зеленський.

Нині Рустем Умєров є головою Фонду державного майна. Що про нього відомо, його біографія та факти з життя – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Рустем Умєров – біографія

Рустем Енверович Умєров – це український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження.

Він народився в 1982 році в Самарканді Узбецької РСР, в сім’ї вихідців з Алушти (Крим, Україна). Етнічний кримський татарин і мусульманин.

Батько — Енвер Умєров, який був інженером-технологом. А мати — Мер’єм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат – Аслан Омєр Киримли.

18 травня 1944 року родину Умєрових насильно депортували разом з усім кримськотатарським народом до Сибіру і Центральної Азії. Після 50 років, на початку 1990-х років, родина Умєрових змогла повернутися на свою батьківщину. У 2015 році Верховна Рада визнала цю депортацію геноцидом кримськотатарського народу.

Рустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Стипендіат за Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США.

Має диплом бакалавра за спеціальністю економіка. Здобув диплом магістра за спеціальністю фінанси у Національній академії управління.

Народний депутат України дев’ятого скликання (з 2019 до 2022 року). Рустем Умєров очолює Фонд державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Він був заступником керівника постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи до призначення очільником ФДМУ. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об’єднання Кримська платформа у Верховній Раді.

Ініціатор законопроєкту зі скасування вільної економічної зони Крим. Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.

Робота Умєрова, спрямована на деокупацію Криму

У грудні 2020 року у Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання Кримська платформа. Рустем Умєров був обраний співголовою об’єднання. Він комунікує з державними органами України в питаннях обміну кримських політв’язнів та військовополонених.

У 2017 році Рустем Умєров сприяв звільненню двох політв’язнів Кремля — кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умєрова.

У березні 2020 року Рустем Умєров ініціював парламентські слухання з деокупації, реінтеграції Криму та Севастополя. Вони були спрямовані на напрацювання єдиного стратегічного документу, який є частиною Стратегії розвитку України-2030.

У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя, створену при РНБО. Його кандидатуру підтримав парламентський Комітет з прав людини.

Один з авторів законопроєкту, який встановлює процедуру визнання особою без громадянства. Він дає можливість таким людям отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України. Він вступив у дію 18 липня 2021 року.

У серпні 2021 року указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом За заслуги III ступеня.

Фото: Рустем Умєров

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