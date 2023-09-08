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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вчителі мають стати рок-зірками: Федоров анонсував підвищення зарплат освітянам

Михайло Федоров
Фото: УНІАН

Трансформування системи освіти неможливе без підвищення зарплат вчителям, яке попередньо планується з вересня 2024 року.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Наступного року ми плануємо запустити масштабний пілот з новою заробітною платою, тому що зараз є 50 видів доплати і досить складний процес формування тарифної сітки, в результаті чого виходить досить маленька зарплата, – пояснив він.

За його словами, 80% зарплати вчителів становитиме оклад, а решта – кілька видів доплат, проте “з самого початку базова ставка буде досить великою”.

Зараз дивляться

– Вчителі мають стати рок-зірками, вони повинні заробляти точно більше, ніж рівень середньої зарплати по країні, а взагалі в ідеальному світі у них повинна бути одна з найбільш великих заробітних плат… Попередньо плануємо, що з вересня наступного року саме запрацює нова зарплата, – підсумував Федоров.

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вчитель, Зарплати в Україні, Міносвіти, Михайло Федоров, Освіта в Україні
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