Вчителі мають стати рок-зірками: Федоров анонсував підвищення зарплат освітянам
Трансформування системи освіти неможливе без підвищення зарплат вчителям, яке попередньо планується з вересня 2024 року.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Наступного року ми плануємо запустити масштабний пілот з новою заробітною платою, тому що зараз є 50 видів доплати і досить складний процес формування тарифної сітки, в результаті чого виходить досить маленька зарплата, – пояснив він.
За його словами, 80% зарплати вчителів становитиме оклад, а решта – кілька видів доплат, проте “з самого початку базова ставка буде досить великою”.
– Вчителі мають стати рок-зірками, вони повинні заробляти точно більше, ніж рівень середньої зарплати по країні, а взагалі в ідеальному світі у них повинна бути одна з найбільш великих заробітних плат… Попередньо плануємо, що з вересня наступного року саме запрацює нова зарплата, – підсумував Федоров.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик