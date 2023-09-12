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Як оформити субсидію через Дію – інструкція
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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Як оформити субсидію через Дію – інструкція

КРОК 1. Заходимо на портал Дія і авторизуємося
КРОК 2. Заповнюємо заяву на субсидію
КРОК 3. Обираємо спосіб отримання субсидії
КРОК 4. Завантажуємо скани чи фото документів, якщо є така необхідність
КРОК 5. Перевіряємо правильність даних, ставимо електронний підпис і надсилаємо
платіжка субсидія
Фото: Depositphotos

На порталі Дія можна швидко та легко оформити житлову субсидію. Тобто не потрібно йти у ЦНАП, писати заяву, приносити документи та ксерокопії. Усе можна зробити онлайн.

Як за 30 хвилин оформити субсидію онлайн через Дію – покроково розповідають Факти ICTV.

КРОК 1. Заходимо на портал Дія і авторизуємося

Авторизуємося на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID, вибираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.

Далі обираємо опцію Заява на субсидію.

Як оформити субсидію через Дію – покрокова інструкція

КРОК 2. Заповнюємо заяву на субсидію

У заяві зазначаємо адресу, за якою хочемо отримати субсидію, чи маємо заборгованість за комунальні послуги, обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).

Також вказуємо номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Як оформити субсидію через Дію – покрокова інструкція

Також заповнюємо усі інші поля – про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту, дані про те, чи є ви членом господарства або члени вашої сім’ї мають депозитні рахунки на суму понад 100 тис. грн.

Також заповніть дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна.

КРОК 3. Обираємо спосіб отримання субсидії

Із двох запропонованих варіантів – на банківську картку чи на відділення Укрпошти – обираємо найзручніший.

КРОК 4. Завантажуємо скани чи фото документів, якщо є така необхідність

Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

КРОК 5. Перевіряємо правильність даних, ставимо електронний підпис і надсилаємо

Заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України, який призначає субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.

Її мають розглянути впродовж місяця.

Субсидія на більшість комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється.

Дія, Комунальні платежі, Субсидії
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