Як оформити субсидію через Дію – інструкція
На порталі Дія можна швидко та легко оформити житлову субсидію. Тобто не потрібно йти у ЦНАП, писати заяву, приносити документи та ксерокопії. Усе можна зробити онлайн.
Як за 30 хвилин оформити субсидію онлайн через Дію – покроково розповідають Факти ICTV.
КРОК 1. Заходимо на портал Дія і авторизуємося
Авторизуємося на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID, вибираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.
Далі обираємо опцію Заява на субсидію.
КРОК 2. Заповнюємо заяву на субсидію
У заяві зазначаємо адресу, за якою хочемо отримати субсидію, чи маємо заборгованість за комунальні послуги, обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).
Також вказуємо номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.
Також заповнюємо усі інші поля – про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту, дані про те, чи є ви членом господарства або члени вашої сім’ї мають депозитні рахунки на суму понад 100 тис. грн.
Також заповніть дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна.
КРОК 3. Обираємо спосіб отримання субсидії
Із двох запропонованих варіантів – на банківську картку чи на відділення Укрпошти – обираємо найзручніший.
КРОК 4. Завантажуємо скани чи фото документів, якщо є така необхідність
Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.
КРОК 5. Перевіряємо правильність даних, ставимо електронний підпис і надсилаємо
Заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України, який призначає субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.
Її мають розглянути впродовж місяця.
Субсидія на більшість комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється.
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко