Як оформити субсидію через Дію – інструкція

У заяві зазначаємо адресу, за якою хочемо отримати субсидію, чи маємо заборгованість за комунальні послуги, обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).

Також вказуємо номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Також заповнюємо усі інші поля – про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту, дані про те, чи є ви членом господарства або члени вашої сім’ї мають депозитні рахунки на суму понад 100 тис. грн.