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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Мобілізація з 1 жовтня 2023 для чоловіків та жінок: основні зміни

Мобілізація з 1 жовтня 2023 для чоловіків та жінок: основні зміни
Фото: Unsplash

З 1 жовтня життя українців зміниться в багатьох аспектах. Жінки-медики повинні будуть стати на військовий облік, а деякі ФОП будуть платити менший штраф за відсутність касового апарату. Що відомо про мобілізацію з 1 жовтня в Україні – читайте в матеріалі.

Мобілізація з 1 жовтня 2023: що відомо

Юрист та адвокат Ростислав Кравець стверджує, що змін у законодавстві поки що не буде (по мобілізації чоловіків). Наразі з 1 жовтня жінки мають стати на військовий облік (фармацевтичних та медичних спеціальностей).

За законом, ці жінки повинні були стати на військовий облік одразу після закінчення медичних училищ або інститутів. І звичайно, що роботодавці повинні були вести цей військовий облік. І весь цей час, 30 років незалежності, навіть після повномасштабного вторгнення, особи, які за це відповідають, нічого не зробили для того, щоб навести в цій царині лад.

Зараз дивляться

Мобілізація з 1 жовтня 2023: чи будуть жінкам виписувати штрафи

За словами юриста, все частіше говорять про те, що жінкам, які не стануть на військовий облік, будуть призначати штрафи. Однак сьогодні виписування будь-яких штрафів щодо військового обліку фактично не буде мати жодного сенсу. Адже строк притягнення до адміністративної відповідальності їх вже сплив. Тобто вони ж (жінки-медики, які не стали на військовий облік, – Ред.) порушили це давно.

Відповідно, цей термін сплив, тому виписаний штраф навпаки буде свідчити про порушення законодавства представниками ТЦК, які виписують ці штрафи.

Наразі можуть намагатися притягати до відповідальності керівників підприємств, але тут також є така ж ситуація з порушенням строку давності. З іншого боку, не врегульовано законодавством питання проведення таких перевірок. Тому фактично в ТЦК немає повноважень для того, щоб проводити такі перевірки.

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війна, мобілізація, Україна
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