Тарифи на світло: скільки українці платитимуть восени

Восени вартість світла не підвищуватиметься. Побутові споживачі платитимуть за електроенергію по 2,64 грн за кВт-год.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, уряд наразі не має наміру збільшувати ціну послуг.

– Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон, – зазначив Галущенко.

Споживачі, у яких встановлені зонні тарифи (тарифи, диференційовані за періодами часу), платитимуть за електроенергію менше.

Зараз дивляться

Двозонне диференціювання:

з 23:00 до 7:00 — 1, 32 грн/кВт-год.

з 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год.

Тризонне диференціювання:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження) — 3 ,96 грн/кВт-год.

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) — 2,64 грн/кВт-год.

з 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-год.

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Раніше (з 01.11.2022 до 31.05.2023) для індивідуальних побутових споживачів тариф становив 1,44 грн (за кВт-год) за споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн – якщо понад 250 кВт-год.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.