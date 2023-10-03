Тарифи на світло: скільки українці платитимуть восени
Восени вартість світла не підвищуватиметься. Побутові споживачі платитимуть за електроенергію по 2,64 грн за кВт-год.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, уряд наразі не має наміру збільшувати ціну послуг.
– Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон, – зазначив Галущенко.
Споживачі, у яких встановлені зонні тарифи (тарифи, диференційовані за періодами часу), платитимуть за електроенергію менше.
Двозонне диференціювання:
- з 23:00 до 7:00 — 1, 32 грн/кВт-год.
- з 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год.
Тризонне диференціювання:
- з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження) — 3,96 грн/кВт-год.
- з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) — 2,64 грн/кВт-год.
- з 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-год.
Кабмін затвердив підвищення з 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.
Раніше (з 01.11.2022 до 31.05.2023) для індивідуальних побутових споживачів тариф становив 1,44 грн (за кВт-год) за споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн – якщо понад 250 кВт-год.
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