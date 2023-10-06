Ракета, яку Іран хоче передати РФ: що відомо про БРМД Zolfaghar

Майже рік тому з’явилася інформація, що Іран планує передати РФ балістичні ракети середньої дальності типів Fateh-110 і Zolfaghar, які можуть збивати лише системи ППО Patriot та SAMP/T.

Аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) висловили побоювання, що це може статися після завершення 18 жовтня 2023 року терміну дії резолюції Радбезу ООН, яка забороняє Тегерану продавати далекобійні ракети з радіусом дії 300 і більше кілометрів.

Що відомо про іранські ракети Zolfaghar, а також про їхні технічні характеристики – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Zolfaghar: що це за ракета

Це іранська твердопаливна балістична ракета малої дальності. Вважається, що вона походить від сімейства БДРМ Fateh-110.

Ракета була представлена у 2016 році міністром оборони Ірану Хоссейном Дехганом на військовому параді. Тоді Дехган заявив, що ракета має дальність ураження 700 км.

У 2017 році Zolfaghar надійшла на озброєння як варіація Fateh-110 із більшою дальністю ураження.

Того ж року ракета була вперше застосована – Іран запустив шість Zolfaghar по східній Сирії по об’єктах ІДІЛ у відповідь на теракт у Тегерані 8 червня 2017 року.

Деякі моделі Zolfaghar оснащені електрооптичними системами наведення, що дає змогу операторам керувати ракетами під час остаточного наближення до цілей.

У 2019 році Іран представив оновлену версію Zolfaghar, яку назвали Dezful. Головна відмінність між ними у тому, що оновлена модифікація більш далекобійна й має дальність ураження 1 тис. км.

Якщо вірити іранським ЗМІ, то Zolfaghar має точність близько 10 м та оснащується кількома незалежними спусковими апаратами MIRV. Проте це неперевірена інформація.

Технічні характеристики

Zolfaghar може нести бойову частину вагою 500 кг. Крім того, такі ракети можуть також мати касетну бойову частину.

Як пише профільне українське видання Defense Express, за своїми характеристиками іранські Fateh-110 та Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, ніж рашистські системи Точка-У, С-300 та Іскандер.

Ширина – 0,6 м;

Довжина – 10,3 м;

Дальність ураження – 700 км;

Система наведення/точність інерціальна, GPS/100 та CEP est.

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