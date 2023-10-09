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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Сильні заморозки у повітрі: де і коли чекати різкого похолодання

Заморозки в Україні 10 і 11 жовтня
Фото: Pixabay

У наступні два дні в Україні й далі холодатиме. У вівторок, 10 жовтня, вночі в більшості областей знову на поверхні ґрунту заморозки 0…-5 градусів, а у західних, Житомирській та Вінницькій областях – сильні заморозки і в повітрі, що відповідає ІІ рівню небезпечності (помаранчевий).

Температура вночі +1…+6, вдень +7…+12, в Одеській області та в Криму вночі +6…+11, вдень потепліє до +16.

Завтра переважно без опадів, лише у північно-східних областях та Криму вдень невеликий дощ.

Зараз дивляться

Вже у середу, 11 жовтня, заморозки у повітрі до -5 очікуються майже на всій території України. Денна температура підніматиметься до +7…+14, у західних регіонах і на південному заході країни – до +17.

Погода у Києві та області на 10 жовтня

За прогнозами Укргідрометцентру, буде сухо, часом набігатимуть хмари.

Якщо у Києві вночі буде +3…+5, а вдень +9…+11, то по області заморозки у повітрі 0…-5, вночі +1…+6, вдень +7…+12.

Вночі та вранці 9 жовтня в Україні спостерігалися перші заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів, а в Карпатах і в повітрі.

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Джерело: Укргідрометцентр
Мороз, осінь, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди
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