Хто може отримати статус дитина війни 2023: перелік категорій

Статус дитини війни у 2023 році може отримати неповнолітня особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Порядок надання такого статусу регулюється постановою Кабміну № 268 від 5 квітня 2017 року.

Відповідний статус надається, якщо дитина:

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отримала поранення, контузію, каліцтво;

зазнала фізичного, сексуального насильства;

була викрадена або незаконно вивезена за межі України;

залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;

зазнала психологічного насильства.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. При цьому під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на здоров’я та розвиток дитини.

Хто надає статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту

Статус надається органом опіки та піклування за місцем фактичного проживання або перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем звернення, за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Особи, уповноважені подавати документи для оформлення статусу

законний представник дитини:

сама дитина (з 14 років);

представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють);

родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Перелік документів, які подаються для оформлення статусу

До служби у справах дітей подається заява про надання статусу, згода на обробку персональних даних і копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає або перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі – документ, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);

паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);

витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

До заяви також подаються документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання даного статусу. Зокрема, медичні документи, заяви про вчинення щодо дитини правопорушення, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз.

Скільки очікувати рішення

Термін розгляду рішення про надання або відмову в наданні статусу – 30 календарних днів. У разі негативної відповіді рішення можна оскаржити в суді.

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